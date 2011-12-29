Документов об этапировании Тимошенко тюремщики не получали, но...

Официальных документов об этапировании экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из столичного Лукьяновского СИЗО в одну из колоний в Харьковской области не поступало.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Государственной пенитенциарной системе Украины, комментируя информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО еще до Нового года могут направить для отбывания срока наказания в одну из женских колоний в Харьковской области.

«Никаких официальных документов об этом не поступало», - сказал собеседник агентства.

В то же время он не исключил такого развития событий, отметив, что в Харькове расположена «одна из лучших» в Украине с точки зрения условий содержания узников женская Качановская колония (№ 54).