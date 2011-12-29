Власенко: как можно этапировать Тимошенко, если она не может ходить?

Защитник экс-премьера, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей ВЛАСЕНКО отмечает, что нет никаких юридических оснований для перевода Юлии ТИМОШЕНКО из СИЗО в колонии в связи с тем, что происходят следственные действия по другим делам, а также в связи с состоянием ее здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам С.ВЛАСЕНКО, «нам не известно, когда именно, но нам стало известно о том, что это (этапирование) решено сделать срочно до Нового года: либо сегодня ночью, либо завтра утром».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что завтра с самого утра он будет в следственном изоляторе, чтобы выяснить, там ли еще находится Ю.ТИМОШЕНКО.

«В нашем бандитском государстве защиту ни о чем не информируют. Все происходит ночью, за закрытыми дверями, а мы узнаем постфактум. Я не исключаю, завтра могу прийти и постучать в пустые двери», - сказал адвокат.

Как сообщил С.ВЛАСЕНКО, он недавно вернулся из СИЗО, где виделся с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Она находится в кровати и вставать не может. Сегодня утром ее осматривал медицинский консилиум, который зафиксировал, что она самостоятельно передвигаться не может», - сообщил он.

«Состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО не позволяет ее этапировать. Как ее можно этапировать, если она не может ходить?», - возмутился адвокат.