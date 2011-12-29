Фракция Кличко отказалась голосовать за «бюджетик» на 2012 год

Фракция УДАР Виталия КЛИЧКО в Киевсовете не голосовала за принятие бюджета Киева на 2012 год, поскольку считает, что он не учитывает основные потребности столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель председателя фракции Наталия НОВАК.

«Киевсовет принял не реальный бюджет, а маленький «бюджетик». Он даже на 900 млн. гривен меньше, чем предыдущий. Для власти это бюджет политических пиар-акций, а для киевлян – выживание. Ведь в нем заложены средства лишь на основные выплаты, зарплаты, энергоносители, но не предусмотрены финансы на развитие Киева. Этот документ фактически закрепляет ту зависимость от центра, в которой сегодня оказалась столица», - отметила Н.НОВАК.

Она также высказала сомнения в реальности бюджетных поступлений и назвала прогнозы власти слишком оптимистичными. «Всемирный банк прогнозирует Украине рост ВВП на уровне 2,5%, государственная власть ориентируется на 3,9% в целом по стране, а киевские чиновники хотят видеть более 5%. Их оптимизму можно только позавидовать», - сказала Н.НОВАК.

Между тем, по ее словам, существенно уменьшилось финансирование жизненно важных отраслей для Киева. «Если в прошлом году на жилищно-коммунальное хозяйство выделялось около 2 млрд. гривен, то в 2012-м предусмотрены только 0,5 млрд. То есть финансирование срезали в четыре раза. И это при тех огромных проблемах, которые мы имеем в этой сфере. Похожая ситуация и в транспортной отрасли – финансирование уменьшилось на 120 млн. гривен», - отметила Н.НОВАК.

По ее словам, чиновники отказались от выделения средств на 20%-е муниципальные надбавки учителям, медикам и работникам культуры, в то же время власть увеличивает финансирование карманных коммунальных СМИ, чтобы использовать их ресурс на следующих выборах, и выделяет средства на второстепенные вещи.

«Например, на открытие новых фонтанов предусмотрены 24 млн., а на ремонт аварийных лифтов по всему городу дают только 5 млн. Зато о себе власть не забыла – на ремонтные работы в здания КГГА и замену лифтов предусмотрены аж 3,5 млн.», - сообщила Н.НОВАК.

Она напомнила, что вместо 4,5 млрд. гривен центральная власть выделила лишь 1 млрд. грн. на развитие столицы, при этом Киев и в дальнейшем вынужден будет отдавать в центральный бюджет 50% из доходов на прибыли физических лиц, а это около 7 млрд. гривен в год.