Лавринович рассказал, что ездит на авто осужденного немца

Министр юстиции Украины Александр Лавринович утверждает, что ездил не на краденом, а на конфискованном автомобиле. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, Лавринович отметил, что с 2004 года пользуется автомобилем Лексус, а тот автомобиль, о котором писали СМИ, он использовал в течение двух недель, пока его авто было в ремонте.

"Есть законодательство Украины, которое предусматривает, каким образом государственные органы получают то или иное имущество, мебель, транспорт, расходные материалы. Если автотранспорт является государственной собственностью, принимается решение, где и каким образом он используется, в том числе тот, который конфискуется в соответствии с решением суда, и такой автотранспорт используется во многих органах государственной власти, центральных и местных. А в этом случае, вы же понимаете, что это не имело никакого отношения… Откуда кто может знать географию транспорта до того, как он попал в этот орган", - сказал министр.

Лавринович пояснил, что автомобиль был конфискован в Украине после его незаконного ввоза на территорию страны, а его собственник - гражданин Германии, осужден на три года лишения свободы. И до того, как он был осужден, он объявил автомобиль в розыск.

Министр также уточнил, что как конфискованное имущество данный автомобиль бывшему собственнику возвращаться не будет.

Напомним, ранее народный депутат-регионал Валерий Коновалюк заявил, что министр Лавринович передвигается на краденом автомобиле.