Янукович будет вручать паспорта 16-летним украинцам

15 августа в клубе Кабинета Министров Украины (ул. Институтская, 7) премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии вручения паспортов гражданина Украины молодым людям, которые достигли 16-летнего возраста. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Начало в 14:30. Аккредитация по телефонам: 256-75-82, 256-75-81.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter