Янукович будет вручать паспорта 16-летним украинцам
15:05, 14 августа 2007Политика
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15 августа в клубе Кабинета Министров Украины (ул. Институтская, 7) премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии вручения паспортов гражданина Украины молодым людям, которые достигли 16-летнего возраста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Начало в 14:30. Аккредитация по телефонам: 256-75-82, 256-75-81.
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