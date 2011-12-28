В Киеве задымился новый трамвай, в котором катался Попов

Во время презентации нового вагона скоростного трамвая в среду при участии главы Киевгоргосадминистрации произошел неприятный казус.

Вагон слегка задымился, и в салоне запахло гарью, сообщает Укрправда со ссылкой Kievpress.

Всех находившиеся внутри, в том числе и Попова, который и представлял вагон, высадили на ближайшей станции скоростного трамвая "Полевая".

Сам новый вагон направили в депо.

На просьбу журналистов прокомментировать случившуюся неприятность, генеральный директор "Киевпастранса" Николай Ламбуцкий ответил, что ничего серьезного в случившемся нет.

"Это нормальный процесс. Просто вагон еще не обкатан на линии", - сказал он.

Не придал значения инциденту и Попов. По его словам, в случае удачного прохождения вагоном испытаний и последующей сертификации, уже в 2012 году будет закуплено 20 единиц таких трамваев.