Эксперты назвали важнейшие тенденции 2011 года

Важнейшими тенденциями 2011 года эксперты назвали сворачивание демократии и установление авторитарного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, представленные на пресс-конференции.

В частности, важнейшими тенденциями, которые определяли развитие Украины в 2011 году, эксперты назвали сворачивание демократии и установление авторитарного режима, дальнейшую концентрацию власти в руках Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и неспособность власти проводить необходимые реформы. К определяющим тенденциям 2011 года эксперты также отнесли активизацию протестных движений населения, уголовное преследование оппозиционных политиков и перераспределение собственности в интересах приближенных к власти лиц.

Наиболее значимым событием 2011 года, по мнению подавляющего большинства экспертов, стал судебный процесс над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, которому они дали негативную оценку. Также в негативном ключе эксперты вспоминали принятие нового закона о выборах народных депутатов, проведении непопулярных мер за счет простых людей, уголовное преследование представителей оппозиции и общественных активистов, а также непарафирование Соглашения об ассоциации с ЕС. Преимущественно позитивные оценки от экспертов получили нарастание протестных движений населения, завершение переговоров по Соглашению об ассоциации с ЕС и подготовка Украины к проведению Евро-2012. В целом среди десяти важнейших событий года только 3 было оценено положительно, а 7 – отрицательно.

Опрос был проведен 12-23 декабря. Его целью было выяснить мнения экспертов относительно основных итогов 2011 года для Украины и прогнозов на следующий год. Всего был опрошен 61 эксперт.