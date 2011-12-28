«Батькивщина» и «Народная самооборона» объединяются

Партии «Батькивщина» и «Народная самооборона» начали процесс объединения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, Комитет сопротивления диктатуре неоднократно обсуждал вопрос о реальном объединении оппозиционных политических сил для участия в выборах 2012 года.

«Состоялись консультации между руководством наших партий - партии «Батькивщина» и «Народной самообороны», и во время этих переговоров принято решение начать процесс объединения наших политических сил на базе партии «Батькивщина», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его убеждению, это является примером интеграции оппозиционных сил для обеспечения победы над нынешним режимом в следующем году.

Он отметил, что процесс объединения начался именно с призыва Юлии ТИМОШЕНКО относительно совместного участия в выборах. "Этот вопрос обсуждался с нашими лидерами, и он поддержан и Ю.ТИМОШЕНКО, и Юрием ЛУЦЕНКО", - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что общение происходит через защитников.

Со своей стороны член "Народной самообороны" Юрий ГРЫМЧАК сказал, что решение об объединении не было спонтанным, поскольку его политическая сила всегда поддерживала "Батькивщину" и Ю.ТИМОШЕНКО на пост Президента Украины. "Сегодня мы предприняли шаг навстречу друг другу", - сказал он.

Ю.ГРЫМЧАК также сказал, что с лидером "Народной самообороны" Ю.ЛУЦЕНКО согласован вопрос объединения. "Вчера было судебное заседание. И мы общались с Юрием Витальевичем, и последние указания были получены от него", - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

Один из лидеров "Батькивщины" Николай ТОМЕНКО заверил, что объединение двух партий продолжится не только в Киеве, но и на региональном уровне. Он сказал, что оппозиция будет способна сформировать единый список мажоритарщиков во время выборов 2012 года. Кроме того, сказал он, будет очень серьезная дискуссия по кандидатам в депутаты. "Мы проведем обсуждение, кого "Батькивщина" должна делегировать в партийный список и кого "Батькивщина" должна делегировать в согласованные округа на региональном уровне. Мы эту процедуру будем проводить", - сказал он.

В свою очередь А.ТУРЧИНОВ сообщил, что продолжаются переговоры с другими партиями, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре.