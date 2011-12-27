Костусев материализовался в мэрии: об отставке - молчок

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ, который дважды в этом месяце уходил на больничный, снова появился на работе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аппаратном совещании в мэрии А.КОСТУСЕВ обратил внимание чиновников на необходимость всяческого содействия ревизорам Контрольно-ревизионного управления и Администрации Президента Украины, работающим в подразделениях горсовета.

По его словам, на минувшей неделе комиссией, в частности, «выявлены незаконно установленные объекты на одесских приморских склонах», поэтому строительные заборы вокруг объектов, которые незаконно строятся, оперативно демонтируются.

А.КОСТУСЕВ потребовал от чиновников немедленно предоставлять членам комиссии любые запрашиваемые документы. «Максимально сотрудничать: передавать документы, давать пояснения, а если делают замечание - моментально исправлять», - подчеркнул мэр.

Вместе с тем, сегодня на детском празднике «Цветы Одессы» в Театре музыкальной комедии, А.КОСТЕСЕВ дал понять журналистам, что не связывает проводимую в мэрии ревизию со своей отставкой. «Собираюсь работать и сегодня, и завтра, и после Нового года», - отметил он.

При этом мэр добавил, что не намерен отвечать на вопросы об отставке, поскольку, по его словам, «одесситов ждет в ближайший месяц Новый год, Рождество Христово…».

Напомним, на сессии 23 декабря ожидалась отставка мэра Одессы, который 5 декабря был госпитализирован в одну из частных клиник с гипертоническим кризом после встречи Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Через две недели он вернулся на работу, но уклонялся встреч с журналистами и заявлений по поводу возможной отставки, хотя и не отрицал факта обсуждения с руководством государства увольнения с занимаемой должности.

После сессии 23 декабря А.КОСТУСЕВ вновь ушел на больничный и издал распоряжение о временной передаче полномочий руководителя города первому вице-мэру Сергею ЧЕРНЕНКО.

Согласно сведениям из источников Одесского областного совета, накануне декабрьской сессии горсовета в Одессу прибыли сотрудники ГлавКРУ и Администрации Президента Украины. Чиновники проверяют выполнение поручений Президента по освоению средств государственного бюджета, а также законности решений по земельным вопросам. В состав комиссии включен также депутат Одесского облсовета Михаил ШМУШКОВИЧ, который подтвердил эту информацию, но отказался разглашать журналистам подробности осуществляемой ревизии.