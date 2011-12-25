Съезд "Свободы" определил стратегию

24 декабря 2011 в Киеве состоялся второй этап ХХIII съезда Всеукраинского объединения "Свобода", сообщает сайт ВО.



На Съезде были приняты изменения и дополнения в Программу и Устав ВО "Свобода", определена стратегия работы на 2012 год и подведены итоги деятельности националистического объединения после местных выборов 2010 года.



Лидер ВО Олег Тягнибок во время выступления на съезде отметил: "Мы чуть ли не единственная партия в Украине, для которой идеология и мировоззренческие основы имеют самую высокую стоимость. Год после первого этапа XXIII Съезда нашей политической силы в декабре 2010 года мы нарабатывали дополнения к нашей партийной программы - "Программы защиты украинцев", которую принял сегодняшний съезд.



Именно исходя из интересов украинцев, из наших идеологических принципов, "Свобода" и планирует свои действия и определяет политическую стратегию. Наша глобальная задача - победить антиукраинский режим, находящийся у власти в Украине. Осознаем, что в случае поражения на выборах режим может прибегнуть к силовому сценарию удержания власти. Поэтому мы должны быть готовы к борьбе всеми доступными методами, включая парламентские и непарламентские формы борьбы. Наша борьба должна носить тотальный характер: в органах местного самоуправления, на площадях и улицах.



Оппозиция должна определиться не только с планом победы на выборах, но, прежде всего, с действиями после прихода к власти, чтобы не произошло так, как было после победы оранжевых сил 2007 года. Мы должны иметь пакет первоочередных законодательных инициатив, которые будут приняты в следующем парламенте.



По нашему мнению, одними из первоочередных должны стать закон о люстрации и закон о запрете торговли землей, который должен быть принят на референдуме - законы, которые обеспечат национальную, социальную и экономическую справедливость. Именно эта стратегия борьбы против режима и идеологические принципы должны быть главным предметом обсуждения Комитета сопротивления диктатуре. Другие вещи - формула прихода в парламент, согласование общих кандидатов в мажоритарных округах - являются тактическими вопросами. Мы поддерживаем обсужденную на КСД тактику похода на выборы тремя идеологическими колоннами: социал-демократической "Батьківщиной", либеральным "Фронтом Змін" и националистической "Свободой".



Главная наша задача - донесение нашей идеологии до каждого украинца, защита каждого украинца, его национальных и социальных прав; какую бы должность не занимал свободовец - он должен действовать, исходя из этих задач. Большая националистическая фракция в следующем парламенте - это еще один инструмент в борьбе за права нашей нации и за Великую Украину ".



Для участия в съезде зарегистрировались 486 делегатов из 25 областных организаций, городов Киева и Севастополя.

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В рамках съезда состоялись брифинги представителей ВО “Свобода” – руководителей органов местного самоуправления.

В частности, городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ, отчитываясь о своей деятельности, заметил, что 2011 год Тернополь завершает с полной выплатой заработной платы бюджетникам.

Секретарь Львовского городского совета Василий ПАВЛЮК сообщил, что Львов – единственный город в Украине, который имеет стратегию развития до 2025 года. По его информации, с января 2012 года во Львове будет начата реализация программы строительства доступного жилья для молодежи.

В свою очередь, секретарь Ивано-Франковского городского совета Руслан МАРЦИНКИВ заметил, что, “несмотря на то, что в этом году мы не досчитались 20 миллионов гривень, которые были изъяты в связи с принятием Налогового кодекса, нам удалось определить приоритеты и многое сделать в течение этого года”. В частности, отметил он, впервые за 20 лет в собственность городской общины были возвращены три детских сада, ранее принадлежавшие частным владельцам. Р.МАРЦИНКИВ также отметил введение электронной очереди в детских садах.

*** Первый этап ХХІІІ съезда Всеукраинского объединения "Свобода" прошел в Киеве 25 декабря 2010 года.