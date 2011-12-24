Охрана Азарова открещивается от «репрессий» против Яценюка

Охрана премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА не препятствовала народному депутату от НУ-НС, лидеру «Фронта змін» Арсению ЯЦЕНЮКУ попасть на эфир программы “Шустер Live” 23 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба правительства 24 декабря, комментируя информацию в СМИ о том, что охрана Н.АЗАРОВА не пропустила А.ЯЦЕНЮКА на эфир программы.

"Охрана премьер-министра Николая АЗАРОВА не имеет никакого отношения к ситуации, которая произошла 23 декабря с депутатом от НУ-НС Арсением ЯЦЕНЮКОМ во время эфира программы "Шустер Live", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, 23 декабря в программе "Шустер Live" принял участие М.АЗАРОВ. Некоторые СМИ со ссылкой на А.ЯЦЕНЮКА сообщали, что охрана премьер-министра не пустила его на эфир передачи "Шустер Live" с участием Н.АЗАРОВА.