Депутата-регионала выгнали из фракции «за поведение»

Фракция Партии регионов в Винницком областном совете исключила из своего состава депутата Юрия ЯРЕМЧУКА за поведение, которое позорит партию.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание фракции состоялось сегодня перед началом очередной сессии облсовета.

По словам заместителя председателя фракции Алексея ГАВРИЛОВА, решение об исключении Ю.ЯРЕМЧУКА было принято единогласно всеми депутатами от ПР, которые присутствовали на заседании фракции. "23 декабря на заседании фракции было принято решение об исключении ЯРЕМЧУКА", – сказал А.ГАВРИЛОВ.

Сам Ю.ЯРЕМЧУК считает, что его исключение из фракции ПР инициировано председателем областного совета Сергеем ТАТУСЯКОМ. «Мое исключение инициировал ТАТУСЯК и его «молодая команда». Потому что С.ТАТУСЯК боится сильных людей. И так он действует последние 10 лет, в течение которых находится во власти», – заявил Ю.ЯРЕМЧУК.

Справка УНИАН. Ю.ЯРЕМЧУК был избран депутатом Винницкого облсовета на выборах 31 октября 2010 года по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 29 в Оратовском районе Винницкой области.