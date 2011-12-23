Комитет сопротивления диктатуре не признает приговор Тимошенко

Решение Апелляционного суда Киева, которое оставило в силе приговор Печерского райсуда по делу в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, является позорным и свидетельствует об окончательном разрушении правосудия в Украине, говорится в заявлении Комитета сопротивления диктатуре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, согласно заявлению, «Комитет сопротивления диктатуре не признает этого незаконного, вынесенного на основании сфальсифицированных обвинений приговора. Мы убеждены, что решение апелляционного суда с первой до последней буквы было написано в кабинете Президента Украины».

«Для нас, как и для большинства граждан Украины, очевидно, что лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО не виновна и чиста перед законом», - отмечают авторы заявления.

Комитет сопротивления диктатуре напомнил, что все уголовные дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО «имеют только одного заказчика – Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, мотивом которого являются репрессии против своего политического оппонента».

«Это – расправа ЯНУКОВИЧА над лидером оппозиции. Это его месть за принципиальную позицию, за защиту простых людей от произвола власти. Это его маниакальный страх потерять власть и ответить за свои преступления перед законом и Украиной», - говорится в заявлении.

«Наш ответ на приговор суда – консолидация усилий оппозиции в противодействии опасному криминальному режиму и общая победа на выборах», - отметили в КСД.