Томенко: После приговора Тимошенко Янукович перестает быть Президентом

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что украинское и европейское общество не воспримет легитимность судебного решения о законности приговора экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ТОМЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Фактически, несмотря на то, что якобы с правовой точки зрения соблюдена процедура, это нелегитимное решение и с точки украинского общества, и с точки зрения международного сообщества», - сказал он.

По его словам, таким решением в отношении Ю.ТИМОШЕНКО «ЯНУКОВИЧ поставил точку над восприятием Украины как демократического общества».

Н.ТОМЕНКО убежден, что именно это решение Апелляционного суда Киева также перечеркивает возможность подписания в ближайшее время Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

«К сожалению, этим решением власть похоронила европейскую перспективу достаточно надолго», - убежден он.

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ добавил, что сегодняшнее судебное признание законным приговора Ю.ТИМОШЕНКО является «персональной местью Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. После этого решения Президент ЯНУКОВИЧ перестает быть Президентом, он становится диктатором криминального режима».

А.ТУРЧИНОВ также рассчитывает, что только Европейский суд по правам человека сможет объективно рассмотреть дело Ю.ТИМОШЕНКО.