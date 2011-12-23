ЕС будет принимать участие в модернизации ГТС Украины при одном условии

Руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ отмечает, что Европейский Союз будет принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы только при условии прозрачности этого процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола «Станет ли Украина частью Евразийского Союза?», организованного Институтом Горшенина.

«Украина хочет, чтобы европейские партнеры инвестировали много денег в модернизацию ГТС. Если не будет прозрачности в том, что происходит в этом секторе, какие схемы там работают, я думаю, что они не будут готовы вкладывать эти средства. Это абсолютно четкие и понятны условия для инвестиций», - сказал Н.ЛАНГЕ.

«ЕС уже давно готов принимать участие и в консорциуме, и в модернизации ГТС, но создалось впечатление, что Украина хочет сохранить коррумпированные и коррупционные схемы, которые доминируют в этом секторе, а сотрудничество с ЕС без прозрачности невозможно», - добавил он.

Н.ЛАНГЕ также отметил, что, исходя из опыта сотрудничества с Украиной, заявления и публичные намерения, которые приходится слышать, очень часто не совпадают с тем, что потом реально происходит.