Тягнибока вызывают на допрос
15:10, 23 декабря 2011Политика
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За события годичной давности
Лидера ВО "Свобода" Олега Тягныбока вызывают на допрос в Печерское районное управление УМВД Украины в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Как сообщил адвокат Сидор Кизин, Тягныбока будут допрашивать в качестве свидетеля по восстановленному уголовному делу по факту массовых беспорядков 27 апреля 2010 у здания Верховной Рады.
Милиция уже провела допрос ряда активистов "Свободы".
Как известно, в тот день в парламенте состоялась ратификация Харьковских соглашений, а под зданием Рады собрался 10-тысячный митинг.
Милиция применяла против людей дубинки. В частности, била ими по ногам, чтобы не дать прорваться к стенам парламента.
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