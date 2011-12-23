Тягнибока вызывают на допрос

Лидера ВО "Свобода" Олега Тягныбока вызывают на допрос в Печерское районное управление УМВД Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как сообщил адвокат Сидор Кизин, Тягныбока будут допрашивать в качестве свидетеля по восстановленному уголовному делу по факту массовых беспорядков 27 апреля 2010 у здания Верховной Рады.

Милиция уже провела допрос ряда активистов "Свободы".

Как известно, в тот день в парламенте состоялась ратификация Харьковских соглашений, а под зданием Рады собрался 10-тысячный митинг.

Милиция применяла против людей дубинки. В частности, била ими по ногам, чтобы не дать прорваться к стенам парламента.

Украинская правда