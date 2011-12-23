Луценко - о выборах: буду бронепоездом на запасных путях

Лидер партии «Народна самооборона», экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что власть позволит ему принять участие в будущих выборах.

Об этом он сообщил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина».

Отвечая на вопрос о том, что политическая жизнь в 2012 году будет проходить под знаком парламентских выборов и намерен ли он принимать в них участие и в каком качестве, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «В украинских судах даже законы Архимеда действуют лишь с разрешения Администрации Президента. Поэтому было бы наивно рассчитывать на то, что мне позволят свободно участвовать в политической деятельности. И хотя на сегодняшний день в суде не получено ни одного (!) показания, подтверждающего обвинения, выдвинутые Генпрокуратурой, я. скорее всего, буду бронепоездом украинской оппозиции, стоящим на запасных путях. Единственное, в чем могу заверить, – мое слово будет услышано в любом случае».