Сторонники Тимошенко тоже игнорируют Апелляционный суд

Сторонники лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО с сегодняшнего дня прекратили пикетирование здания Апелляционного суда Киева, который в 10.00 должен продолжить рассмотрение жалобы экс-премьер-министра на приговор по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, здание суда и территория вокруг него охраняются в усиленном режиме.

Сотрудники спецподразделения МВД «Беркут» находятся во внутреннем дворе Апелляционного суда в автобусах. Кроме того, на территории суда остаются железные щиты.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты заявили о выходе из апелляционного процесса и отказе от дальнейшего кассационного обжалования какого-либо решения Апелляционного суда по результатам рассмотрения жалобы на приговор, вынесенный 11 октября Печерским райсудом Киева по газовому делу.

Ю.ТИМОШЕНКО приговорена к 7 годам лишения свободы и к выплате 1,5 млрд. грн. компенсации вреда, нанесенного НАК «Нафтогаз Украины» в результате реализации газовых соглашений 2009 года.