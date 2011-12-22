Попов: Станция «Выставочный центр» готова к открытию

Открытие станции метро «Выставочный центр» – еще один шаг в решении транспортной проблемы в рамках реализации Стратегии развития Киева до 2025 года – убежден председатель КГГА Александр Попов. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, он сказал во время предпускового осмотра новой станции столичной подземки.

«Сегодня метро – это самый популярный транспорт в столице. Поэтому в Стратегии развития Киева мы предусмотрели существенное расширение сети подземки. Кроме строительства новых станций и новой ветви на Троещину, мы планируем существенно осовременить метро, сделать его более комфортным, прежде всего для людей с особыми потребностями», – рассказал Александр Попов.

Встретить первых пассажиров новая станция подземки должна 27 декабря, поэтому Александр Попов дал поручение метростроевцам оперативно привести все в порядок.

«Хочу поблагодарить строителей за профессионализм и интенсивные темпы работы. Впрочем еще есть некоторые недостатки. К открытию «Выставочного центра» необходимо разместить на станции информационные стенды для пассажиров с картой микрорайона и маршрутами общественного транспорта, а также провести благоустройство окружающей территории», – дал распоряжение председатель КГГА.

Станция «Выставочный центр» расположенная рядом с Национальным комплексом «Экспоцентр Украины» на перекрестке ул. Васильковской и просп. Академика Глушкова. Возводить ее начали в январе 2011 года. Завершить строительство планировали за 20 месяцев, однако благодаря применению инновационных технологий и использованию современных материалов, метростроевцам удалось справиться с работой за один год.

Новая станция односводовая, имеет один вестибюль, связанный с платформой лестницей и лифтом для людей с особыми потребностями. Из новой подземки есть два выхода для пассажиров и один аварийный. На выходе установлены 2 эскалатора.

При строительстве пытались максимально использовать материалы именно отечественного производства. А применение современных тоннелепроходных щитов позволило избежать открытых котлованов при строительстве перегонов, сохранить подавляющее большинство зеленых насаждений, магистральных инженерных сетей и коммуникаций, а также перекрытия проезжей части ул. Васильковской.

Благодаря применению таких современных технологий, как, например, ПВХ-мембрана, станция имеет существенно лучшую гидроизоляцию. Это также позволило удешевить ее строительство и улучшить герметичность.

Еще две станции Куреневско-красноармейской линии метрополитена будут открыты в 2012-ом году (с ноября начались работы над строительством станций «Ипподром» и «Теремки»). Кроме того, в Стратегии развития Киева предусмотрена модернизация и расширение парка вагонов метрополитена.