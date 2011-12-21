Тимошенко: Янукович не понял ни одной подсказки

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что саммит Украина-ЕС 19 декабря стал очередной упущенной стратегической возможностью для обновления и европеизации Украины.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Саммит Украина-ЕС, к сожалению, стал очередной упущенной стратегической возможностью для обновления и европеизации Украины. Мы не приобрели новых друзей в ЕС и увеличили риск того, что даже наши соседи могут начать отворачиваться от Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, саммит должен был бы стать определяющим событием для будущего Украины.

По ее словам, украинский народ долгие 20 лет шел к этому стратегическому указателю в общее европейское будущее: проведено множество встреч, консультаций, переговоров.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркивает, что идея европейской интеграции стала приоритетом общества потому, что отвечает жизненным национальным интересам украинцев. «Эту работу осуществляла вся страна - парламенты, президенты, правительства, в том числе и те, которые возглавляла я, наши общественные организации, бизнес и, в целом, гражданское общество. Но вся эта титаническая работа торпедирована ЯНУКОВИЧЕМ», - добавляет Ю.ТИМОШЕННКО.

Она подчеркивает, что всего за полтора года В.ЯНУКОВИЧ настолько отдалил отечественные стандарты прав человека, правосудия, свободы слова от европейских, что эта бездна становится почти непреодолимой.

«Руководители стран ЕС, мировое демократическое сообщество били в набат, делали все возможные шаги навстречу, и я глубоко благодарна за такую их позицию и попытку помочь Украине. Но ЯНУКОВИЧ не понял ни одной подсказки от европейских стран, не учел волю собственного народа и пожертвовал будущим страны в угоду своим эгоистичным интересам, нездоровым амбициям и личной мести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее убеждению, основным выводом является то, что власть предала собственный народ. «При такой власти настоящей евроинтеграции не будет. При ней возможны лишь сдача национальных интересов и риск утраты независимости де-факто. Мы, украинцы, должны сделать выводы из горького урока 19 декабря: от ЯНУКОВИЧА не стоит ожидать добра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что европейское будущее Украины в руках самих украинцев «без ЯНУКОВИЧА и его ближайшего окружения».