Суд продолжает рассмотрение жалобы Тимошенко без нее

Коллегия судей Апелляционного суда Киева продолжает рассмотрение жалобы экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на ее повторный арест в рамках второго уголовного дела - относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, суд проходит в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО.

Перед началом судебного заседания ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО сообщил, что нет смысла в присутствии Ю.ТИМОШЕНКО на суде.

«Решение принимается не судьями, решение принимается в кабинете ЯНУКОВИЧА, поэтому нет смысла ей присутствовать, по крайней мере, при рассмотрении этого вопроса, который явно незаконен. Поэтому какие-либо дополнительные аргументы нет никакого смысла. Это абсолютно политический, незаконный, нелогичный, необоснованный вопрос», - подчеркнул защитник.

Здание Апелляционного суда уже традиционно пикетируют сторонники Ю.ТИМОШЕНКО.

По оценкам правоохранительных органов, в акции принимают участие около 300 человек.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева 16 декабря начал рассмотрение жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на решение суда о ее повторном аресте.

В частности, 8 декабря Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела ЕЭСУ.

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, которое проходило в Лукьяновском СИЗО и длилось почти 12 часов.

По данным Генеральной прокуратуры, 6 декабря два уголовных дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» были объединены в одно производство.

В частности, речь идет об уголовных делах по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в совершении в 1996-2000 годах покушения на растрату средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. дол., а также по обвинению в организации укрывательства валютной выручки в сумме более 165 млн. дол., незаконного возмещения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 47 млн. грн. путем внедрения финансовой схемы по расчетам за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и укрывательства полученных от подконтрольных ей оффшорных компаний доходов, которые использованы для личного обогащения.