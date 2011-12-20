Пресс-конференция адвокатов Романа Ландика

В четверг, 22 декабря, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Дело Романа Ландика. Лица, факты, фальсификации".

В пресс-конференции будут принимать участие адвокаты Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Регистрация представителей СМИ будет проводиться на месте по редакционным удостоверениям.