Пресс-конференция адвокатов Романа Ландика

16:16, 20 декабря 2011
Политика
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В четверг, 22 декабря, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Дело Романа Ландика. Лица, факты, фальсификации".

В пресс-конференции будут принимать участие адвокаты Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Регистрация представителей СМИ будет проводиться на месте по редакционным удостоверениям.

 

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