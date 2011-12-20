Пресс-конференция адвокатов Романа Ландика
16:16, 20 декабря 2011Политика
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В четверг, 22 декабря, в 13.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Дело Романа Ландика. Лица, факты, фальсификации".
В пресс-конференции будут принимать участие адвокаты Наталия СУСЛИКОВА и Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.
Адрес: Киев, ул. Крещатик, 4, конференц-зал.
Регистрация представителей СМИ будет проводиться на месте по редакционным удостоверениям.
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