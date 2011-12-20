Медведев отменил встречу с Януковичем
15:49, 20 декабря 2011Политика
8118 0
Сообщают в Кремле
Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА отменяется.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Москве сообщил сотрудник пресс-службы Кремля, не назвав причины.
В то же время в пресс-службе Президента Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
Согласно программе визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву, встреча должна была состояться в 18.30-19.00 мск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter