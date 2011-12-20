Янукович: Украина присоединится еще к двум документам СНГ

Украина и далее готова принимать активное участие в СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на заседании саммита СНГ в Москве.

Он подчеркнул, что готов подтвердить слова, сказанные им на прошлом заседании саммита СНГ о том, что Украина будет занимать активную позицию и принимать активное участие в работе организации.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что Украина уже присоединилась к ряду соглашений СНГ и сейчас продолжается работа к присоединению Украины к еще двум документам Содружества.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил надежду и пожелание, что СНГ сохранит как минимум существующий формат, а участники Содружества будут работать над усовершенствованием организации.