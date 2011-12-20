Тимошенко: БЮТ жертвует репутацией ради "освобождения от оккупации"

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает оптимальным двухпроцентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в ее открытом письме, которое обнародовано на сайте партии "Батьківщина".

"Я глубоко убеждена, что единственный оптимальный вариант избирательной системы для Украины — это пропорциональная, по открытым партийным спискам, с проходным барьером 2%. Именно такая система выборов применяется другими демократическими странами. Избирательный закон, который подписан, а перед тем разработан ЯНУКОВИЧЕМ для проведения выборов в Верховную Раду Украины в 2012 году — позорный, унизительный для Европейской Украины. Но наша политическая команда все-таки решила минимизировать возможности для фальсификаций, насколько возможно улучшить этот негативизм", - говорится в письме.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее позиция - это категорически не консенсус с партией власти, а попытка минимизации очевидно негативных последствий.

"Технически я не имела возможности своевременно проконсультироваться на эту тему с фракцией, но я понимаю их позицию, поскольку на выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году нам необходимо убирать от власти эту общую общенациональную беду, и минимизация фальсификации, которой добилась оппозиция, может иметь решающее значение. Да, моя команда из-за этого голосования понесла определенную потерю репутации, но не все надо делать ради рейтингов. Они думали в эту минуту не о рейтингах, а о предотвращении беды на выборах, думали о будущей жизни каждого украинца", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что закон о выборах в Верховную Раду Украины был бы принят по смешанной системе и с таким несправедливым проходным барьером и без оппозиции, но в значительно более позорном виде, со значительно большими, вернее абсолютными, возможностями для фальсификаций.

"А убивать надежду всей нации на освобождение в 2012 году от оккупации не имеем морального права", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О выборах народных депутатов Украины», принятый Верховной Радой 17 ноября.

За принятие закона проголосовали 366 народных депутатов из 404 зарегистрированных в сессионном зале. В частности, «за» проголосовали 187 депутатов от фракции Партии регионов, 62 – от "БЮТ-Батьківщина", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформы ради будущего» - 19, Народная партия – 20, внефракционные – 18.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Закон устанавливает 5% избирательный барьер. Участие в выборах принимают только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

Согласно закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.