Донецкий горсовет единогласно дал русскому языку статус регионального
Не препятствуя государственному украинскому
Сегодня сессия Донецкого горсовета приняла решение предоставить русскому языку статус регионального.
Как передает кореспондент УНИАН, “за" это решение проголосовали все 66 депутатов, присутствовавших на сессии.
В решении сессии записано, что оно принято "в целях обеспечения потребностей и пожеланий жителей Донецка, использующих русский язык в быту и общественной жизни".
Сессии решила "использовать русский язык в Донецке как региональный в понимании Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств способом, не препятствующим развитию государственного украинского языка".
Русский язык в Донецке предполагают использовать "в работе горсовета, его исполнительных органов наряду с государственным украинским языком, в качестве языка делопроизводства, документации, взаимоотношений с населением, предприятиями, учреждениями и организациями".
В решении сессии также записано, что при принятии решения о статусе русского языка горсовет руководствовался "принципами, провозглашенными в Международном пакте Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах и в соответствии с духом Конвенции Совета Европы о защите прав и основных свобод человека".
Как сообщалось ранее, 18 мая 2006 года депутаты Донецкого облсовета также приняли решение о придании русскому языку статуса регионального. Прокуратура области уже заявила о своем намерении обжаловать это решение в судебном порядке.
6 марта за предоставление русскому языку статуса регионального в Харькове проголосовали депутаты Харьковского городского совета.
25 и 26 апреля Луганский областной совет и Севастопольский горсовет, соответственно, приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, соответственно, в области и городе.
Аналогичное решение 24 мая приняли депутаты Днепропетровского горсовета.