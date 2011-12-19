Левочкин: Тимошенко помешать подписанию Соглашения не может

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН считает сегодняшние переговоры между Украиной и ЕС успешными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава АП сказал, общаясь с журналистами в кулуарах саммита, обратив внимание на то, что встреча тет-а-тет между Президентом Украины и руководством ЕС длилась намного больше запланированного времени.

По его словам, эти переговоры продлятся и во время совместного ланча.

Глава АП подчеркнул, что по результатам встречи в совместном заявлении появилась новая фраза относительно подписания соглашения между Украиной и ЕС «как можно скорее».

На вопрос, когда может быть подписано это соглашение, в частности, может ли это произойти в феврале, С.ЛЕВОЧКИН отметил: «Это может произойти и в феврале, и в январе, и в декабре, все зависит от бюрократической машины, как она подготовит текст».

На вопрос, может ли помешать экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО подписанию соглашения, он ответил, что сама Ю.ТИМОШЕНКО помешать не может, тем более что все слышали ее высказывания о необходимости подписания этого соглашения.

Как сообщал УНИАН, сегодня на XV саммите Украина-ЕС, который проходит в Киеве, объявлено о завершении переговоров между Украиной и ЕС по Соглашению об ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации, которое будет включать зону свободной торговли, в 2007 году. В ноябре этого года стороны заявили о завершении переговоров на техническом уровне.