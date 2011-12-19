Кличко требует, чтобы Черновецкий явился в суд

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО считает необходимым привлечь председателя КГГА Александра ПОПОВА в качестве свидетеля по судебному делу по иску, который подал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в отношении В.КЛИЧКО, требуя «опровергнуть обнародованную им информацию о 70 млрд. грн., которые были украдены у киевлян».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко" относительно судебного заседания, которое должно было сегодня состояться в Печерском районном суде Киева.

Однако, как отметили в пресс-службе, заседание не состоялось в связи с занятостью судьи по рассмотрению другого дела. Следующее заседание назначено на 18 января 2012 года на 09.30.

По этому поводу В.КЛИЧКО заявил: «Власть не знает, как выйти из этой ситуации. Ведь теперь ей нужно доказать, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был эффективным мэром. Поэтому процесс затягивается и будет длиться еще неизвестно сколько. Кстати, фразу о 70 млрд. грн. убытков, нанесенных Киеву, озвучил с трибуны Киевсовета и председатель КГГА. Поэтому мы требуем, чтобы суд привлек А.ПОПОВА в качестве свидетеля. Также свои показания должны предоставить Кирилл КУЛИКОВ, Николай ТОМЕНКО и Иван ВАСЮНИК – все они в свое время возглавляли комиссии, которые исследовали деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Документы и заключения этих комиссий обязательно должны быть приобщены к рассмотрению в качестве доказательств».

Также В.КЛИЧКО обратил внимание на то, что сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ так и не появился на судебное заседание. «Это в очередной раз подтверждает, что мэр Киева – лицо виртуальное. Он более года не появляется на работе, не принимает граждан, не ведет сессии Киевсовета. Нам лишь рассказывают, что он якобы общается с кем-то по телефону, а документы на подпись ему передают на самолете. Это – откровенное издевательство над киевлянами и позор для города», - отметил В.КЛИЧКО.

При этом политик напомнил, что он и его партия неоднократно подавали иски в суд на незаконные решения киевской власти, в частности, против повышения жилищно-коммунальных тарифов. «Часто суды принимали решение в нашу пользу. Думаю, что выигрываю и это дело, если не будет вмешательства власти. Потому что в последнее время она использует суд в качестве средства давления на оппозицию. Если так пойдет и дальше, то скоро будут подавать в суд на всех, кто не удовлетворен ситуацией в стране», - заявил В.КЛИЧКО.