Херсонский губернатор не пускает в область "донецких"

Губернатор Херсонской области Николай КОСТЯК объясняет последнее место в рейтинге конкурентоспособности регионов Украины, составленным Фондом Рината АХМЕТОВА «Эффективное управление», тем, что он не пускает в область «донецких».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КОСТЯК заявил на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, отвечая на вопрос о таком низком месте Херсонской области в опубликованных в СМИ рейтингах конкурентоспособности регионов Украины, губернатор заявил: «Не заплачено!».

Он также мотивировал низкий рейтинг тем, что в области не представлены предприятия владельца холдинга System Capital Management Р.АХМЕТОВА и других известных донецких предпринимателей.

«Здесь нет ни одного предприятия товарища АХМЕТОВА. Не представлено. Если бы было что-то где-то представлено. Автовокзал хотели забрать. Один из проектов который был. Мы не дали. И многие говорят, мол, не пускаем «донецких» по многим направлениям, по финансированию… Не пускаю! Любой: донецкий, днепропетровский. Покажите сегодня эффективность, что от этого будет иметь область, население в первую очередь. Я свою линию гну. Основная задача - чтобы потом не говорили, что украли, разграбили, забрали. Ничего давать не будем – все наше», - заявил Н.КОСТЯК.

Также губернатор отметил, что в рейтинге издания «Комментарии» область поднялась с 26-го места по результатам полугодия на 21-е место по результатам за 9 месяцев текущего года.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Фонд «Эффективное управление» обнародовал ежегодный рейтинг конкурентоспособности регионов Украины, в котором первое место, как и годом ранее, занимает Киев, а наименее интересна для бизнеса Херсонская область.

Фонд «Эффективное управление» создан в 2007 году для того, чтобы способствовать экономическому росту страны путем разработки и внедрения долгосрочных экономических программ, а также открытого обсуждения с гражданским обществом насущных для Украины экономических вопросов. Фонд является некоммерческой, независимой организацией и служит интересам всех граждан Украины.

Как указано на сайте фонда «Создание Фонда - частная инициатива Рината АХМЕТОВА, его личный вклад в экономическое развитие Украины, в организацию системного диалога между экспертами, представителями государственной власти, бизнеса, институтами гражданского общества, СМИ».