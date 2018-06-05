Александр Сушко: Первой стадии изоляции Украина уже достигла

Через несколько дней в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, на который возлагалось столько ожиданий. В апреле 2011 года во время встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануелем Баррозу Виктор Янукович радостно комментировал процесс переговоров относительно подписания Соглашения об Ассоциации: «При сохранении динамики в переговорах мы сможем согласовать документ к следующему саммиту Украина-ЕС». Министр иностранных дел Константин Грищенко уверял, что Украина будет прилагать максимум усилий, чтобы очередной саммит Украина-ЕС стал не просто успешным, но и историческим. Баррозу же тогда четко заявил: «2011 год будет решающим для сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом».

Смотрели в Евросоюзе на действия украинской власти, ожидали, давали время на исправление ошибок – напрасно. Вот и решили: Соглашение об ассоциации не будет парафировано на саммите Украина-ЕС. Это и сами регионалы признают.

Чего теперь ожидать от саммита? Насколько отдаляется европерспектива для Украины? Что теряют рядовые украинцы? На эти и другие вопросы в интервью УНИАН ответил научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко.

Пан Александр, в МИД упрямо обещали, что Соглашение об Ассоциации будет парафировано. И когда до саммита Украина-ЕС остаются считанные дни, во внешнеполитическом ведомстве начали давать задний ход и делать заявления вроде: ну и не будет Соглашение парафировано сейчас – это же не Армагеддон.... Почву начали готовить еще полтора месяца назад, когда стало понятно, что скорее всего парафирования не будет.

То есть украинцам нечего ожидать парафирования 19 декабря? Об этом даже нет речи. По нескольким причинам.

Во-первых, текст преамбулы еще окончательно не согласован.

Во-вторых, текст всего соглашения – 1800 страниц – еще не вычитан. Понятно, если бы была политическая воля, этот процесс можно было бы ускорить.

Текст в принципе не готов к парафированию. Есть согласованные формулировки всех статей, но без нумерации. Это просто черновик.

И наконец еще одна причина, основная: в ЕС последние месяцы усиливаются голоса тех, кто считает, что в данных условиях с Украиной нельзя подписывать такое глубокое соглашение, как Соглашение об Ассоциации. Речь идет и о деградации демократических процессов, и об избирательном правосудии, и о притеснениях оппозиции и тому подобное.

Этого мнения возможно придерживаются не все в ЕС, но все же, значительная часть и стран-членов, и политических групп считает, что Соглашение об ассоциации – это большой пирог, который можно дать только стране, которая более-менее стоит на правильном пути. Если нет – нужно подождать, заморозить этот процесс.

Сейчас у нас пытаются переложить ответственность на скептиков среди стран-членов ЕС. Но реальность заключается в том, что Украина сама сделала все возможное, чтобы собственноручно создать все основания и аргументы в интересах приостановки этого процесса.

И наоборот – все те наши друзья, союзники, которые требовали и до сих пор предлагают как можно быстрее подписать Соглашение об Ассоциации, фактически лишены почвы под ногами.

То, что происходит в Украине, – это прекрасный аргумент в интересах того, что с такой Украиной нельзя иметь серьезных дел. В этих условиях хорошо, что саммит вообще происходит. В ЕС серьезно обсуждался вопрос, чтобы не проводить его.

И почему таки решили провести? Потому что победила точка зрения тех, кто считает, что изоляция украинской власти на этом этапе – непродуктивная и преждевременная, что еще есть возможностью вести диалог, влиять и пытаться через коммуникацию доносить мнение и требовать от украинской власти соблюдения ранее взятых на себя обязательств.

Очень много вопросов в повестке дня этого саммита. Речь не идет об одном лишь Соглашении об Ассоциации. Есть много вопросов, которые требуют постоянного диалога, обсуждения и реагирования.

Например, таким вопросом является энергетическое сотрудничество. В феврале 2011 года Украина получила членство в Европейском энергетическом содружестве и соответственно взяла на себя ряд обязательств относительно реформ в энергетическом секторе и относительно тех красных линий, которые нельзя пересекать. И сейчас появляется очень острый вопрос в связи с непрозрачными переговорами с российской стороной относительно так называемых новых газовых соглашений. По информации, которая есть, формула, что закладывается в эти возможные соглашения, абсолютно не соответствует обязательствам, которые Украина уже взяла перед ЕС в рамках Энергетического содружества. Это еще один фактор, который очень усиливает позиции скептиков в ЕС, они говорят: зачем заключать с Украиной еще более далеко идущее соглашение, если она не придерживается даже тех обязательств, которые уже вступили в действие. Потому был еще один аргумент в интересах проведения встречи на высшем уровне – чтобы таки попробовать получить ответы на вопрос: какой может быть формула этих газовых урегулирований и на самом ли деле Украина собирается отказаться от взятых на себя обязательств или это утечка не совсем корректной информации?

Если Соглашение не будет парафировано – насколько отдаляется европерспектива для Украины? Любое торможение на этом пути является опасным. Оно влечет за собой замораживание не просто какого-то конкретного события, а всего процесса. И это замораживание может тянуться неопределенное время.

Если это произойдет сейчас, то ближайшая дата, когда можно ожидать размораживания этого процесса – это период после парламентских выборов октября 2012 года и только в случае, если эти выборы будут признаны международными наблюдателями как свободные и честные.

А они будут признаны такими, если Тимошенко и Луценко не будут принимать у них участие? Скорее всего – нет. В том-то и вопрос. Есть совсем нечестные выборы, очевидно честные, есть что-то среднее между ними.

Уже на сегодня в Европе доминирует такая точка зрения, что невозможность участия оппозиции – Тимошенко и Луценко – это очень важный повод признания выборов нечестными и недемократическими.

Вопрос не в том, что кто-то сел в тюрьму из прежнего руководства государства, а в том, что этот судебный процесс был демонстративно нечестным, показательно нарушал все представления европейской стороны о справедливом и беспристрастном судебном разбирательстве. Поскольку суд был публичным, послы и дипломаты постоянно за этим наблюдали. И сейчас продолжают наблюдать. И их общая точка зрения – что это действо не отвечает даже элементарным требованиям к честного судопроизводства.

Если будут окончательные приговоры, которые станут причиной неучастия лидеров оппозиции в парламентских выборах, – это одно из оснований непризнания этих выборов такими, которые отвечают международным стандартам.

Но понятно есть еще ряд факторов, которые тоже сработают. Будет админресурс, кого-то будут снимать с выборов, кого-то не зарегистрируют и тому подобное. Есть высокая степень ожидания нечестности этих выборов.

Украинская сторона просчиталась, анализируя возможные последствия ареста и приговора Тимошенко. Доминировала такая точка зрения: на Западе пошумят и забудут. Такой расчет оказался ошибочным: для ЕС это оказалось красной линией.

То есть фактор Тимошенко для ЕС был основным в вопросе парафирования Соглашения с Украиной? Фактор Тимошенко был красной линией. Той линией, за которой, с точки зрения Европейского союза, Украина уже не является демократическим партнером, а является одним из заграничных партнеров – не тем, кто относится к странам, которые имеют реальные европейские амбиции, что подкреплялись бы соответствующей внутренней политикой. Если страна заявляет о своих попытках стать в перспективе членом ЕС и при этом проводит такую внутреннюю политику – это порождает огромное недоверие и раздражение. И любой прогресс на таком уровне доверия маловероятен.

Сам по себе саммит – это важное событие, но рутинное. Он проводится ежегодно в соответствии с действующим Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. Сегодня этот саммит точно не будет тем прорывным саммитом, которым он мог бы быть, если вернуть политическую ситуацию в Украине хотя бы на полгода назад.

Как непарафирование Соглашения отразится на рядовых украинцах? Что мы теряем? Парафирование соглашения само по себе не отражается на жизни граждан. Это часть дипломатического процесса. Для граждан важно, чтобы это соглашение вступило в силу.

Этот масштабный документ фактически очерчивает путь к применению всех европейских стандартов и ценностей во всех общественно значимых сферах, начиная от потребительских и экологических стандартов до политических – демократии и верховенства права. Понятно, все граждане заинтересованы в том, чтоб страна отвечала европейским стандартам, потому что они делают жизнь комфортной. Сравнить хотя бы среднюю продолжительность жизни в Украине, которая на 10-15 лет меньше, чем в странах ЕС.

Почему подобные Соглашения писались для некоторых стран на 50 страниц, а для нас – аж на 1800 растянули? Действительно, если это Соглашение будет подписано, оно станет наиболее масштабным по объемам нормативно-правовым документом для Украины, и в то же время крупнейшим соглашением ЕС с любой третьей страной.

Объемы Европейского права все время увеличиваются. И сама логика подготовки соглашений об ассоциации изменяется. Постепенно стороны приходят к пониманию, что нужны более детальные социально прописанные механизмы, которые учитывали бы и специфику определенной страны. В других соглашениях со странами, которые раньше обнаруживали более четкую политическую волю к интеграции, просто перечислялись нормативные акты, которые нужно адаптировать. В нашем случае существует значительно больше специфических норм, переходных периодов, квот, исключений, которые предопределены именно неготовностью украинской стороны в полной мере и быстро адаптировать европейское законодательство. Проводить эти реформы и дорого, и для кого-то - болезненно. Из этих 1800 страниц большая часть – это дополнения: таблицы, цифры, а не собственно текст.

Условно исследователи различают 5 типов Соглашений об ассоциации, которые раньше заключались ЕС с разными третьими странами. Сегодня на примере Украины говорят о появлении 6-й генерации ассоциативных соглашений – наиболее детализированной в сравнении с предыдущими типами.

До сих пор Янукович заявлял, что 19 декабря он будет там, где ему «нужно быть». Так где же ему нужно быть? Ему нужно быть в Киевском апелляционном суде и лично как гражданину внести ходатайство относительно освобождения Юлии Тимошенко (шутка, но в ней лишь часть шутки).

Это вопрос порожденный дипломатической игрой официального Киева, который пытается таким образом доказать всем свою значимость и играть на наличии альтернативных предложений – Брюсселя и Москвы. Потому что на сегодня уже очевидно, что эти предложения - несовместимы.

Эта игра порождена наивными ожиданиями, что таким образом удастся поднять ставки украинской стороны и получить где-то больше или легче.

Украина фактически себя загнала в тупик. Теперь резко растут аппетиты российской стороны, которая четко видит, что переговорные позиции украинской стороны радикально ослабились. Ситуация летом, когда Украина выходила на финишную прямую переговоров с Евросоюзом, и нынешняя ситуация – отличаются фундаментально. Тогда Киев действительно мог показать Москве: вот, у нас есть реальный путь и мы идем, и уходим навсегда.

Сегодня Москва понимает, что ситуация уже далеко не та, и что Киев не может торговать этой перспективой, потому что эту перспективу Киев сам себе разрушил делом Тимошенко и другими действиями, которые разрушили репутацию власти на Западе.

В эти дни проходит саммит Россия-ЕС. И в Евросоюзе отмечают прогресс в переговорах относительно безвизового режима. Возможно ли, что россиянам повезет раньше избавиться от виз в Европу? Российская сторона на несколько лет раньше начала диалог по визовым вопросам с ЕС, чем Украина. Это случилось еще в начале 2000-х, когда в связи с расширением ЕС происходило решение вопроса Калининграда и поездок для жителей Калининградского региона, которые оказались в замкнутом эксклаве между Польшей и Литвой. Россия длительное время была впереди Украины в переговорах с ЕС относительно виз. Но на определенном этапе Украине удалось догнать ее и даже сделать шаг вперед. Если например соглашение об упрощении оформления виз россияне подписали на полгода раньше, чем украинцы, в 2007 году, то уже в предоставлении Плана действий по визовой либерализации, что произошло год назад, Украина явно опередила Россию.

Россияне в настоящее время подготовили вместе с ЕС документ, подобный нашему Плану действий по визовой либерализации, под названием “Общие шаги”.

Россия на сегодня несколько отстает в этом вопросе. Получив этот документ, она лишь немного нагонит Украину в безвизовом процессе.

Я не думаю, что россияне получат раньше безвизовый режим. Да, у них есть свое лобби.

А кто выступает лоббистами РФ? По визовому вопросу – в первую очередь Испания и Италия. Но решение принимается всеми 27 членами ЕС. В то же время у россиян есть и очень активные оппоненты – страны Балтии, и не только, которые выступают против предоставления безвизового режима России.

Так же происходит и по отношению к Украине. Есть те, кто активно лоббирует отмену виз – это Польша и наши соседи из Центральной и Восточной Европы. Но есть также скептики. В первую очередь – Нидерланды и Германия. Картина у нас похожа на ту, что имеют россияне, хотя как лоббисты, так и скептики у нас несколько разные.

В будущем я не исключаю возможности синхронного предоставления безвизового режима, и не только Украине и России, а еще и Молдове в «пакете». Но это лишь гипотетический сценарий, и он далеко не безукоризненный.

Вы только что вернулись из Брюсселя. Какой оттуда видят нынешнюю ситуацию в Украине? Ведь очевидно, что европейские лидеры не спешат встречаться с Януковичем. И он летает в последнее время в Бразилию, Кубу, Туркменистан, Израиль. Там нет унифицированной оценки – каждый имеет свое мнение. Но если подать обобщенное мнение, оно выглядит приблизительно так, что за последний год Украина сделала все возможное для того, чтобы взорвать позиции своих союзников в ЕС, значительно ослабить свои переговорные позиции и наоборот чрезвычайно усилить скептиков. Именно это взрывает любые перспективы на сегодня. И наши друзья в ЕС чрезвычайно жалеют, что они очень мало на данном этапе могут сделать для того, чтобы пролоббировать нужные нам решения. Потому что ни одного позитивного сигнала, необходимого ЕС, из Украины не поступает. Украинская сторона однозначно демонстрирует неготовность идти на уступки в наиболее важных для Евросоюза вопросах – относительно верховенства права и справедливого судопроизводства.

За последние полгода у нас были успехи. Это, в первую очередь, завершение переговоров по зоне свободной торговли. В то же время на сегодня, невзирая на то, что этот процесс завершен, нет возможности документально оформить его путем подписания Соглашения об Ассоциации. Мы завершили 5-летний переговорный процесс, но возникли проблемы, которые год назад вообще не существовали. Проблемы сейчас не в тексте соглашения, как это было раньше, а вне текста, в плоскости политической.

В ЕС говорят, что это очень показательный случай, который может надолго взорвать шансы украинской стороны реализовать свои интересы в европейском направлении.

Существует ли сейчас угроза международной изоляции для Украины? Нет абсолютной изоляции. Изоляция имеет несколько стадий. Первой, «мягкой» стадии Украина уже достигла. На сегодня уже нет эффекта открытых дверей по всему периметру международных связей, как это было еще год назад, когда можно было организовать визит куда угодно, встретиться с кем угодно, и везде можно было достигать определенного результата. Сегодня большинство дверей на западном направлении для Украины прикрываются.

Следующий уровень изоляции может наступить в случае, если парламентские выборы октября 2012 года будут признаны не соответствующими международным стандартам. Тогда может быть движение в направлении белорусского сценария изоляции.

Но пока еще мы видим просто негативную тенденцию, которая безусловно играет в интересах планов российских лидеров, или по крайней мере на самозамкнутость Украины и уменьшение пространства внешнего маневра для ее руководства.

Разговаривала Анна Ященко