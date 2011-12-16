Рудьковский вышел из СПУ, но остается социалистом

Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил о выходе из Социалистической партии Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении Н.РУДЬКОВСКОГО, который был членом партии с 1999 года, к делегатам XVII съезда СПУ, который состоится в Киеве 18 декабря.

«Июльский съезд СПУ принял решение об объединении левых и левоцентристских сил и избрал председателем партии Александра МОРОЗА. К сожалению, эти решения оказались взаимоисключающими - Александр МОРОЗ готов к такому объединению исключительно при условии, что он его возглавит, все другие левые - только если А.МОРОЗ не будет претендовать на лидерство (по известным причинам). Потому он и его команда саботируют объединительный процесс, надумывая поводы, ищут виновных, наговаривая на возможных партнеров и прогнозируя провал объединения», - отмечает Н.РУДЬКОВСКИЙ.

По его мнению, «действующее руководство партии понимает, что нужно будет отвечать перед своими однопартийцами за провал последней возможности сформировать левое объединение, в первую очередь - партийными должностями. Потому они заранее пытаются избавиться от конкурентов и почистить партийные ряды».

Н.РУДЬКОВСКИЙ отмечает, что этим заявлением хочет сообщить всем членам СПУ, что не имеет амбиций стать лидером партии. «Моя цель - сделать ее сильной, влиятельной и такой, которая заслуженно пользуется уважением избирателей. Потому я иду из СПУ, чтобы доказать, что никоим образом не заинтересован в срыве объединения, последовательным сторонником которого был все время», - отметил он.

Н.РУДЬКОВСКИЙ сообщил, что после съезда, на котором А.МОРОЗ снова возглавил партию, начались репрессии тех членов СПУ, которые поддерживали его. «По результатам голосования, это почти половина партии. Надеюсь, мой выход из СПУ прекратит этот позорный процесс, который ослабляет партию. Всех нас, однопартийцев, разделили на «своих» и «чужих». Как можно надеяться, что Вам будут доверять люди, если Вы сами не доверяете своим товарищам?», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он напомнил, что цель любой партии - отстаивать интересы своих избирателей. «Вы знаете мою позицию: СПУ должна быть представлена в парламенте, чтобы реализовать свою программу на законодательном уровне. Досадно констатировать, что действующее партийное руководство поставило свои интересы выше не только партийных, но и общественных», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он призывал каждого делегата съезда, каждого члена СПУ требовать от руководства партии выполнения обещаний и объединения всех левых и левоцентристских сил. «Сейчас Вы выбираете между объединением левых и А.МОРОЗОМ, между успехом левого движения и культом личности, между строительством социального государства для всех и удовлетворением личных амбиций руководителей партии. Я свой выбор сделал, и готов работать на благо такого объединения как один из его рядовых членов. Я был с партией и в добрые, и в трудные времена. Я гордился членством в СПУ, считал партию важнее лидера, никогда не принимал участия в «охоте на партийных ведьм», придерживался партийной дисциплины и, сколько бы мне не бросали ножи в спину, считал недопустимой публичную критику однопартийцев», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он заверил делегатов съезда, что даже уходя из партии, остается социалистом.