Чорновил заявляет о перевороте в блоке Тимошенко

Народный депутат, член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ утверждает, что о создании парламентской коалиции никто из его партии переговоров с блоком «Наша Украина» не вел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос о возможности создания в новом парламенте коалиции Партии регионов с БЮТ, Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что, по его убеждению, «БЮТ получил далеко не лучшее наследство от КУЧМЫ. Но мне кажется, говорю не как политик, а как в определенной мере политолог, в БЮТ назревает переворот, и Юлия ТИМОШЕНКО перестанет быть руководителем этого блока». Это свое высказывание Т.ЧОРНОВИЛ объяснил тем, что, по его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО была нужна одноименному блоку только до выборов, но «там есть люди, которые уже заявили, что они готовы идти в коалицию с любой силой, которая у власти». При этом он сказал, что не исключает, что эти люди могут использовать имеющиеся у них средства для подкупа значительной части БЮТ.