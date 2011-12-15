Клюев назвал приоритеты правительства

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в Киеве назвал основные приоритеты, которые определяет для себя правительство Украины на следующий год.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

Среди главных приоритетов он назвал системные меры, связанные с созданием в Украине благоприятного бизнес-климата. «Мы последовательно продолжим дерегуляцию всех сфер экономики. В частности, в следующем году должны заработать «единое разрешительное» и «единое инвестиционное окно», - заявил А. КЛЮЕВ.

Другим приоритетом он назвал прямую бюджетную поддержку ряда проектов, направленных на структурную модернизацию промышленности и АПК.

Еще одним приоритетом первый вице-премьер определил энергоэффективность - на реализацию проектов по энергосбережению в 2012 году предполагается привлечь около 19,5 млрд. грн. небюджетных средств. Повышение энергоэффективности должно стать важнейшим условием оказания любой формы государственной поддержки предприятиям, сказал он.

«Мы должны обеспечить реализацию проектов по добыче в Украине энергоносителей, в том числе нефти, угля, шельфового и сланцевого газа, газа-метана из угольных пластов и плотных пород», - отметил А. КЛЮЕВ.

По его словам, еще один приоритет - один из самых главных - дальнейшее проведение взвешенной и ответственной социальной политики, направленной на поддержку покупательной способности граждан и обеспечение занятости населения. «В наших силах не допустить роста безработицы», - заявил он.

По его словам, проведение жесткого антиинфляционного курса и дальше будет в перечне основных правительственных приоритетов.

А. КЛЮЕВ также заявил, что главным критерием внешнеэкономической деятельности должно стать максимальная отмена любых барьеров для украинских товаров на внешних рынках.

Он также сказал, что с учетом начатых преобразований возникает необходимость в новой государственной региональной политике.

«Мы будем настойчиво продолжать политику реформ, которых общество ждало уже не один год», - подчеркнул А. КЛЮЕВ.