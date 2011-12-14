Генпрокуратура так просто Кучму в покое не оставит

Генеральная прокуратура Украины планирует подать жалобу на решение Печерского райсуда Киева, который признал безосновательность возбуждения в отношении бывшего Президента Леонида КУЧМЫ уголовного дела по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

«Насколько я проинформирован, Генпрокуратура планирует подать апеляцию в установленный судом срок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с его безосновательностью.

Сегодня, 14 декабря, Печерский районный суд признал, что Генеральная прокуратура безосновательно возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ.