Королевская: признание европерспективы будет победой Тимошенко

Парафирование Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной может стать настоящей победой лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, а не действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом возле Апелляционного суда г. Киева журналистам заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы находимся возле Апелляционного суда, чтобы поддержать нашего лидера – Ю.ТИМОШЕНКО и европейское будущее Украины, – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Именно Ю.ТИМОШЕНКО на долгие годы вперед сформировала европейскую повестку дня для Украины».

Комментируя журналистам встречу верховного комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства ЕС Штефана ФЮЛЕ с лидером «Батькивщины», народный депутат отметила: «Юлия Владимировна из камеры СИЗО уже обращалась к Евросоюзу с просьбой не закрывать возможность вступления Украины в ЕС». «Нельзя делать такой подарок этой власти. Нашей стране, как никогда, нужен шанс стать членом европейской семьи. Признание европейской перспективы будет настоящей победой Ю.ТИМОШЕНКО и каждого из нас», – убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 1 декабря Европейский парламент окончательно утвердил сроки парафирования и принятия Соглашения об ассоциации между ЕС и Украины, согласно которым, исполнительным органам ЕС рекомендуется парафировать соглашение до конца 2011 г., и до конца 2012 г. подготовить все необходимые документы для ратификации в Европарламенте и в национальных законодательных органах.

В начале ноября Ю.ТИМОШЕНКО в своем письме к Европейскому Союзу призвала не лишать Украину европейской перспективы. «Я прошу подписать и ратифицировать соглашение с Украиной, даже если украинское правительство сознательно не выполняет условия резолюции Европарламента. Я бы не хотела, чтобы европейское будущее Украина пострадало из-за моей судьбы», – заявила тогда лидер украинской оппозиции.