Азарова потрясло, до чего мы дожили

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ настаивает на необходимости повышения качества детских товаров, продаваемых в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, Об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения «Укрметртестстандарта», где ему были продемонстрированы образцы некачественных детских товаров, угрожающих безопасности детей.

«Обращаюсь к производителям нашим, обращаюсь к сетям (торговым – УНИАН), обращаюсь к тем, кто закупает такую продукцию: давайте по добру, по хорошему договоримся, не надо это делать (реализовывать некачественные детские товары – УНИАН). Чтобы у вас не было убытков в будущем, остановитесь сейчас. Я глубоко потрясен. Вот то, что мне показали, особенно детская одежда и детская обувь – это, откровенно говоря, потрясает, до чего мы дожили!» - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что намерен принять самые серьезные меры для решения этой проблемы. По мнению премьера, такое качество детских товаров угрожает безопасности детей. «Мы сделаем все, чтобы не попадались недоброкачественные товары», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.