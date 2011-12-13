Шкиль: мы готовы к тому, что суд не выпустит Тимошенко

Апелляционный суд, рассмотрев "газовое" дело против экс-премьера Юлии Тимошенко, подтвердит законность решения Печерского райсуда Киева. Такое мнение озвучил депутат от БЮТ Андрей Шкиль в эфире телеканала ТВi.

"Решение суда уже заготовлено. Оно, я уверен, одобрено. Единственное, что оно не обнародовано. Будет обнародовано завтра, - приводит его слова Украинская правда. - Удивит ли это решение нас всех? Думаю, нет. Мы готовы к тому, что апелляционный суд оставит без изменений предыдущее решение Киреева".

Депутат подтвердил, что БЮТ не планирует свозить людей под суд.

"Речь только шла, что будут представители областей. С тем, чтобы потом не ехать, потому что мы не успеем перед 19 декабря в области, и рассказывать, что было. Поэтому представители каждой области должны быть здесь. Ну, мы рассчитываем на то, что командированы будут человек 30-40. Со всей Украины", - рассказал он.

Как известно, во вторник, 13 декабря, апелляционный суд будет рассматривать по существу "газовое" дело Юлии Тимошенко.