Коммунисты требуют для Ющенко высшей меры наказания

Лидер КПУ Петр Симоненко призывает провести трибунал над экс-президентом Виктором Ющенко за организацию аферы вокруг "Больницы будущего".



Об этом он заявил, выступая на IV съезде Всеукраинского союза женщин-тружениц "За будущее детей Украины". "Я считаю, что необходимо провести такой трибунал и вынести Ющенко как можно более жесткий приговор, вплоть до высшей меры, за организацию этой грязной аферы", - цитирует Украинская правда.



Как сообщалось, ранее в благотворительном фонде "Детская больница будущего" заявили, что благотворительные средства на строительство больницы используются исключительно по целевому назначению, а бюджетные средства в проекте задействованы не было.

