Фонд Екатерины Ющенко проверяли и прокуратура, и налоговая, и милиция

Благотворительный фонд “Детская больница будущего” заявляет, что ни одна из проведенных проверок не выявила нарушений в его работе.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

По сообщению, Благотворительный фонд «Детская больница будущего» за последние годы проверяли многие контролирующие органы, среди которых – КРУ, прокуратура, налоговая администрация и др.

В частности, БФ «Детская больница будущего», по представлению Генеральной прокуратуры Украины, неоднократно проверяла прокуратура Киева. Также проверку Фонда осуществило Главное управление в городе Киеве Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью. По поручению прокуратуры Подольского района Киева Фонд проверило Подольское районное управление Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

“Подчеркиваем, что ни одна из проверок не выявила никаких нарушений в работе Фонда. Была тщательным образом проверена вся документация Фонда и засвидетельствовано, что благотворительная программа реализуется в рамках закона, благотворительные деньги используются исключительно по целевому назначению, а бюджетных денег в проекте задействовано не было”, – говорится в сообщении.

Правление и Наблюдательный совет БФ «Детская больница будущего» призвали народных депутатов и политиков, которые заинтересованы в разрешении проблем здравоохранения материнства и детства, конструктивно содействовать государству в реализации проекта создания Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства «Больницы будущего» и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

По его словам, семья бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которая является учредителем Международного благотворительного фонда «Украина 3000», еще в 2006 году начала сбор средств на Детскую больницу будущего.

«В 2010 году сообщалось , что фонд собрал достаточно средств для начала строительства больницы, - отметил Г.МОСКАЛЬ. - Еще в 2009 для этого выделили участок в Голосеевском районе Киева неподалеку от больницы «Феофания». До сих пор на нем ничего не построено. Куда делись деньги благотворителей и общественности, так и неизвестно».