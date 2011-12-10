Азаров поссорился с Януковичем и вписывает в бюджет газ по $400?

Проект межгосударственного украинско-российского «газового» соглашения в ситуации абсолютной закрытости, без фамилий и имен, передан на рассмотрение и утверждение руководству России и Украины.

По информации ZN.UA, в понедельник, 5 декабря, состоялась двухчасовая беседа президента Украины Виктора Януковича с премьером Николаем Азаровым, после которой Николай Янович вернулся в Кабмин сильно раздраженным и растревоженным: премьер Украины не желает брать на себя ответственность за «сдачу» украинской газотранспортной системы (ГТС).

В среду, 7 декабря, на заседании Кабинета министров премьер Н.Азаров дал распоряжение готовить «жесткий вариант» государственного бюджета-2012 по цене импортированного газа не менее 400 долл. за 1000 кубометров и вносить такой документ на рассмотрение Верховной Рады. Это может означать, что на украинском-российском газовом фронте, где анонсировалось скорое «мировое соглашение», возникли определенные осложнения.