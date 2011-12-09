Для Верховной Рады сегодня - четверг

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что сегодня парламент будет работать по повестке дня четверга и до завершения рассмотрения вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на заседании парламента.

При этом голосования за такое предложение не было.

Сейчас первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК зачитывает депутатские запросы, а В.ЛИТВИН проводит заседание Согласительного совета лидеров фракций.