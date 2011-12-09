Янукович: путь к выборам открыт

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что путь к следующим выборам в Верховную Раду открыт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после заседания Совета регионов в Днепропетровской области.

«Я сегодня подписал новый закон о выборах в Верховную Раду Украины. Путь открыт, можно начинать подготовку к парламентским выборам 2012 года», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент отметил, проект закона о выборах был в свое время им инициирован, разрабатывался рабочей группой с участием международных экспертов, представителей украинской коалиции и оппозиции.

По его словам, законопроект был выполнен на достаточно высоком уровне, что фактически подтвердили заключения Венецианской комиссии.

«Мне было приятно, что депутаты Верховной Рады остановились на этом законопроекте и добавили к нему свои предложения. По некоторым вопросам, которые предложила оппозиция к законопроекту, были расхождения с Венецианской комиссией», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Главное, по его словам, что в ВР был достигнут компромисс относительно законопроекта. «Я получил много писем от партий, которые не принимали участия в создании данного закона. Они соглашаются с принятым законопроектом, кроме процентного барьера. Маленькие партии предлагали 1-2%», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по мнению Президента, 5% барьер для прохождения партии в парламент дает наиболее оптимальный эффект работы парламента, стимулирует строительство политической системы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О выборах народных депутатов Украины», принятый Верховной Радой 17 ноября.

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Законом устанавливается 5% избирательный барьер. В выборах принимают участие только политические партии, а участие блоков политических партий не предусмотрено.

По закону, в избирательном бюллетене не будет графы «против всех».

Избирательный процесс очередных выборов начинается за 90 дней до дня голосования.