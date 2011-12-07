Луценко каждый день пишет «письма счастья» начальству СИЗО

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО чувствует себя плохо и утверждает, что медчасть СИЗО вообще не способна помочь при серьезной болезни.

"О здоровье много говорить не хотел бы. Скулить не приучен, а похвастаться – нечем", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО в ответах на вопросы журналистов, переданные адвокатом из СИЗО, передает “ЛигаБизнесИнформ”.

"Медчасть СИЗО даже теоретически не способна помочь при какой-либо серьезной болезни. Но перевести на стационарное лечение они не могут из-за нормативных документов своего ведомства, где все еще торжествует сталинский принцип отношения к людям как к лагерной пыли", - написал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, при проблемах с печенью, желчным, поджелудочной и пищеводом ему "ежедневно меряют давление, спрашивают, с какой стороны болит больше, и регулярно взвешивают".

"Моя часть этого абсурдного, но максимально доступного тюремного медицинского действа – ежедневное написание на имя начальства "письма счастья" о том, что я не имею претензий к администрации и медчасти СИЗО", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительное голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продолжить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.