Нардеп: Янукович контролирует возвращение «Индара» государству

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации вокруг ЧАО «Индар», народный депутат Украины от Партии регионов Игорь ПЛОХОЙ заявил, что выполнение решения о возвращении инсулинового завода в государственную собственность контролируется на уровне Президента Украины.

Об этом И.ПЛОХОЙ сообщил в комментарии УНИАН.

«Это, естественно, уровень Президента, и его позиция - жестко отыграть эту государственную собственность и в дальнейшем четко контролировать качество выпускаемой продукции», - сказал депутат.

По его словам, позиция Президента такова: «Если не защитить сейчас эти заводы и не вернуть их в государственную собственность, то больные будут никак не защищены».

И.ПЛОХОЙ утверждает, что группа бизнесменов, присвоивших акции инсулинового завода, уже провели захваты по аналогичной схеме - «вывод акций, банкротство, работа под «черными флагами» - на 12 стратегических предприятиях Украины.

В то же время, И.ПЛОХОЙ предупреждает об информационной атаке на ВСК: «Остановить потоки грязи не получится – людям (захватившим предприятие - УНИАН) есть, что терять. Их настрой уже понятен из предыдущих публикаций, которых еще, я думаю, будет миллион. Но то, что факты говорят не в их пользу, тоже очевидно».

И.ПЛОХОЙ уверен, что рейдеры должны покинуть завод в самое ближайшее время. По его словам, «с таким же рвением, как правоохранители исполнили некоторые решения суда по вводу новых инвесторов, или рейдеров, с таким же рвением нужно будет исполнить возврат завода в государственную собственность».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЧАО “Индар”.