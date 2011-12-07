Депутаты из ПР, БЮТ и НУ-НС создали «гендерное» объединение

Депутаты новосозданного Межфракционного депутатского объединения «Равные возможности» своими приоритетными задачами считают отстаивание равных возможностей мужчин и женщин в общественно-политической жизни Украины.

Об этом УНИАН сообщила сопредседатель объединения народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она напомнила, что 6 декабря с.г. в Верховной Раде Украины объявлено о создании Межфракционного депутатского объединения «Равные возможности», в которое вошли 15 депутатов разных фракций парламента.

Сопредседателями объединения стали: от фракции Партии регионов - Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, от «БЮТ-«Батькивщина» - Елена КОНДРАТЮК, от НУ-НС - И.ГЕРАЩЕНКО. В объединение также вошли Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Ольга БОДНАР, Николай ТОМЕНКО, Элина ШИШКИНА, Борис ТАРАСЮК, Елена БОНДАРЕНКО (ПР), Алексей ПЛОТНИКОВ, Ульяна МОСТИПАН, Леся ОРОБЕЦ, Зоя ШИШКИНА, Ирина БЕРЕЖНАЯ, Ирина ГОРИНА.

Инициаторы создания объединения своими приоритетными задачами считают отстаивание равных возможностей мужчин и женщин в вопросах получения работы, образования, доступа к медицине, участию в общественно-политической жизни Украины. В частности, члены межфракционной группы планируют совместно работать над принятием ряда социальных законопроектов и инициатив, направленных на противодействие насилию в семье.

Депутаты, которые вошли в объединение, считают, что тема гендерного равенства является важной для Украины, в том числе в вопросе восприятия этой проблематики обществом и разными политическими силами, отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Среди других приоритетов – совместная поддержка законопроектов, направленных на защиту детей, многодетных семей, матерей или отцов, в одиночку воспитывающих ребенка. Одна из первых совместных инициатив объединения - законопроект о внесении изменений в Административный кодекс Украины относительно усиления ответственности за насилие в семье. Женщины-депутаты, которые стали инициаторами объединения, отмечают, что до этого времени уже были совместные успешные социальные инициативы, но считают, что формализация межфракционного объединения позволит работать более активно и согласованно.

Активное привлечение женщин к общественно-политической жизни является одним из важных приоритетов европейской политической культуры и традиции, это является определенным приоритетом программы ООН .

Украинские депутаты, вошедшие в объединение, считают одним из своих заданий изменение общественных стереотипов в вопросах гендерной политики. Также они планируют поднять вопрос введения добровольных квот для большего представления женщин в партийных избирательных списках.

Инициаторы объединения считают, что эта совместная инициатива будет способствовать поиску понимания, компромисса и диалога в поляризованном и иногда конфронтационном украинском парламенте. «Убеждены, что женщины-депутаты разных фракций могут объединиться вокруг социально важных тем и показать пример всему парламенту, что есть проблемы, которые нас объединяют, невзирая на разные идеологические взгляды», - отмечают участники объединения.

В Верховной Раде Украины неоднократно осуществлялись попытки создать подобное объединение, но одним из толчков для официальной формализации группы стала совместная работа по защите одиноких матерей. Женщины-депутаты уже реализовали ряд инициатив, в частности, обращение к Кабинету министров Украины с требованием отозвать законопроект об отмене материальной помощи одиноким матерям.

Участники объединения считают, что Украина, которая заявляет о своих намерениях стать полноправным членом Европейского содружества, должна считаться с европейскими стандартами гендерного равенства, без которых доказать свою ориентированность на европейские ценности и демократичность невозможно. В своей работе они планируют использовать опыт женских объединений в парламентах европейских стран, где подобные группы доказали свою эффективность.

Сегодня по уровню представительства женщин в разных органах власти Украина занимает 113-е место в мире и 23-е с конца рейтинга. Депутаты группы "Равные возможности" считают, что эту практику нужно менять. В составе нынешней Верховной Рады Украины - 36 женщин, а это 8% от общего состава, что гораздо меньше общемирового среднего показателя - 18% и 21,9% - в странах Европы. В составе Кабинета Министров Украины нет ни одной женщины. Указанные показатели чрезвычайно далеки от показателя в 30%, который обязалась продемонстрировать Украина в 2015 году, ратифицировав Конвенцию ООН О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и присоединившись к Декларации Тысячелетия ООН, которая определяет глобальные Цели Развития Тысячелетия.

Участники объединения констатируют, что существует существенная разница в заработной плате женщин и мужчин. При одинаковом уровне высшего образования женщин и мужчин - за одинаковую работу женщины получают зарплату на 23% меньше, чем мужчины. За чертой бедности в Украине живет 18,7% женщин. Насилие в семье и торговля людьми в Украине имеют гендерную окраску. Более 90% жертв домашнего насилия и 80% жертв торговли людьми – это женщины.

Выступая за достижение гендерного равенства, участники объединения заявляют о необходимости преодоления дискриминации как в отношении женщин, так и в отношении мужчин.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, депутаты считают, что работа объединения будет способствовать объединению усилий законодательной власти и общественного сектора в защите прав женщин, активизации диалога с неправительственными общественными организациями, занимающимися гендерной политикой, темой равных возможностей.