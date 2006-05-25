Тарасюк массово послал украинцев в Корею

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК и посол Республики Корея в Украине ХО Сун Чьол подписали соглашение об упрощении визового режима между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам посла Кореи, Украина является первой страной на территории бывшего Советского Союза, с которой Республика Корея подписала соглашение об упрощении визового режима. Он выразил надежду, что правительства других стран последуют этому примеру.

Посол сообщил, что в прошлом году 4 тысячи граждан Кореи посетили Украину, и приблизительно такое же количество украинских граждан посетило Республику Корея.

По его убеждению, после подписания этого соглашения количество украинцев, которые посетят Корею, и корейцев, которые посетят Украину, увеличится в 2-3 раза.

Посол также отметил, что в его стране многие бизнесмены и туристы ожидали подписания такого соглашения.

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК заметил, что впервые в истории Украины украинские граждане будут получать бесплатные визы для посещения Республики Корея, а для граждан Республики Корея устанавливается безвизовый режим.

«Это последовательные шаги, осуществленные новой украинской властью в плане приближения мира к украинскому гражданину и украинского гражданина к миру», - отметил министр.

На вопрос журналистов, правительство которой из стран инициировало заключение соглашения об упрощении визового режима, Б.ТАРАСЮК ответил: «Я сейчас не могу сказать, кто первым сказал «а», но думаю, что работа с обеих сторон продолжалась, и не было стороны, которую нужно было уговаривать. Оба правительства положительно восприняли эту идею, и очень быстро проработали», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, соглашениями предусматривается бесплатное оформление виз для граждан обоих государств и введение безвизового режима въезда в Украину для граждан Республики Корея на срок, не превышающий 90 дней. Кроме того, устанавливается безвизовый режим поездок для граждан Украины и Республики Корея, которые пользуются дипломатическими паспортами, на срок до 90 дней. Также предусмотрено продление до 5 лет срока действия многократных виз для граждан обоих государств, которые посещают Украину и Корею в деловых целях, и установление срока максимального постоянного пребывания до 3 лет гражданам государств, которые являются представителями или членами персонала представительств торговых фирм соответствующих стран.