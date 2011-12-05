В милиции заявление КУПР о разгоне чернобыльцев назвали провокацией

В милиции называют безосновательными заявления ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» о якобы запланированном на сегодняшний вечер разгоне чернобыльцев, голодающих возле Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью ГУ МВД Украины.

"Анализ сообщений, распространенных отдельными интернет-изданиями со ссылкой на пресс-службу КУПР, свидетельствуют о полной некомпетентности авторов сообщения относительно деятельности милиции. Киевская милиция расценивает подобные выпады как провокационные, цель которых - обратить внимание СМИ на деятельность КУПР", - отметили в милиции.

Как известно, ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» заявила, что сегодня, 5 декабря, в 19.30 на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского начнется матч Чемпионата Украины по футболу «Динамо» (Киев) – «Металлург» (Донецк). По информации источника в ГУ МВД в г. Киеве, незадолго до начала матча подразделение особого назначения «Беркут» должен разогнать чернобыльцев, голодающих в Мариинском парке, якобы с целью обеспечения общественного порядка.