Кто ”нагреется” на свободной торговле с ГУАМ

Зона свободной торговли между странами ГУАМ в основном позитивно отразится на украинском агропромышленном комплексе и отечественной пищевой промышленности. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказали опрошенные эксперты и аналитики рынка.

В частности, в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН директор консалтингового агентства «ААА» Сергей НАЛИВКА сообщил, что агентство не согласно с некоторыми заявлениями о том, что создание зоны свободной торговли негативно отразится на украинской пищевой промышленности. «Не думаю, что украинское сельское хозяйство пострадает от дешевых мандаринов или хорошего качественного грузинского винограда», - заявил он, добавив, что наоборот, украинская пищевая промышленность получит более дешевое сырье, например, «мандариновый концентрат для соков или качественный виноград». Кроме того, С.НАЛИВКА отметил, что создание зоны свободной торговли в рамках ГУАМ улучшит товарооборот, и Украина повысит свой экспортный потенциал. Он отметил, что уже сейчас Грузия активно импортирует украинскую муку и другие пищевые продукты.

Директор Лиги производителей пищевых продуктов Дмитрий КУЗНЕЦОВ в разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил, что, по его мнению, создание зоны свободной торговли в рамках названных стран позитивно отразится на украинской пищевой промышленности и агросекторе, к тому же приведет к развитию внутреннего рынка. «Тут нет жестокой конкуренции между странами, скорее наоборот, страны, которые вошли, они друг друга дополняют», - отметил эксперт.

Президент Ассоциации «СОВАТ» Вячеслав СОКЕРЧАК сообщил, что, с точки зрения покупателя, создание зоны свободной торговли в рамках ГУАМ позитивно, так как на рынке увеличится выбор продукции. Относительно производителей, то собеседник агентства УНИАН отметил, что при условии, если отечественные производители будут производить качественную продукцию, они смогут конкурировать с аналогичной продукцией других стран. «Если в сравнении с качеством молдавских и грузинских вин, наши производители будут выпускать более качественную продукцию, нашим производителям особо ничего не грозит», - отметил специалист.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что страны-участницы ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) создали зону свободной торговли.

По его словам, на саммите глав государств-участников «Организации за демократию и развитие - ГУАМ» в Киеве была фактически создана зона свободной торговли между Украиной, Азербайджаном, Грузией и Молдовой, по поводу чего был подписан Протокол о реализации Положения о такой зоне.

Вместе с тем он отметил, что это только начало работы, поскольку теперь правительства 4-х стран должны решить конкретные вопросы, связанные с таможенным и тарифным урегулированием, в частности, на транспорте. Украинский Президент также выразил уверенность в том, что эти задачи будут успешно выполнены.