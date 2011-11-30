Суд над Луценко затянется, поскольку водителю требуется операция?

Перерыв в судебных заседаниях по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО может быть длительным из-за обострения болезни его водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам выразил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН.

«Мы не исключаем этого», - сказал он, объяснив, что перерыв в судебных заседаниях может быть более длительным, поскольку, по имеющейся у него информации, Л.ПРИСТУПЛЮКУ требуется операция, после которой врачи могут рекомендовать соответствующий реабилитационный курс, который займет определенное время.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, заседание Печерского райсуда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО из-за болезни Л.ПРИСТУПЛЮКА было перенесено на 5 декабря.