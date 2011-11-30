Рыбак: парламент примет закон о защите русского языка

Народный депутат, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак заявил, что до конца полномочий текущего созыва Верховная Рада Украины примет закон, обеспечивающий права русского языка в стране, сообщает пресс-служба партии.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Симферополе во вторник, 29 ноября.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Партия регионов поднимать тему русского языка в ходе предстоящей избирательной кампании в парламент, В. Рыбак отметил: «Тема русского языка не снимается и не снималась никогда».

«Есть целый ряд проектов законов, которые представители Партии регионов вносили в Верховную Раду, и я думаю, в конце концов, этот вопрос будет решен. До конца этой каденции остается 11 месяцев. Я думаю, что такой закон мы примем», - подчеркнул он.