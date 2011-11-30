Рыбак: парламент примет закон о защите русского языка
По крайней мере, еще есть время
Народный депутат, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак заявил, что до конца полномочий текущего созыва Верховная Рада Украины примет закон, обеспечивающий права русского языка в стране, сообщает пресс-служба партии.
Об этом он сказал в интервью журналистам в Симферополе во вторник, 29 ноября.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Партия регионов поднимать тему русского языка в ходе предстоящей избирательной кампании в парламент, В. Рыбак отметил: «Тема русского языка не снимается и не снималась никогда».
«Есть целый ряд проектов законов, которые представители Партии регионов вносили в Верховную Раду, и я думаю, в конце концов, этот вопрос будет решен. До конца этой каденции остается 11 месяцев. Я думаю, что такой закон мы примем», - подчеркнул он.